تعرف على OnePlus 11.. أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام (فيديو)

من بين أبرز هواتف أندرويد التي ظهرت هذه السنة جاء OnePlus 11 الذي يتمتع بقدرات تصوير ممتازة وسرعة فائقة في شحن البطارية.

ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من أجود المواد مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.1/74.1/8.5) ملم/ وزنه 205 غ.

ويتميز الهاتف بقدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات بدقة (50 +48+32) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير العريض.

وحصل الجهاز على شاشة LTPO3 Fluid AMOLED بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها (3216/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

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ودعمته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحن هذه البطارية عبر شواحن لاسلكية باستطاعة 80 واطا.

المصدر: ixbit