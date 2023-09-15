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"هاتف جديد" من سامسونغ ينضم لأسرة Galaxy قريبا

العالم الرقمي و Social media

youtube/ELVICTV
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قررت سامسونغ توسيع أسرة أجهزة Galaxy بهاتف آخر حصل على ميزات جيدة وسيطرح بسعر منافس.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن سامسونغ، تحضّر لإطلاق هاتف جديد سيكون نسخة معدلة عن هواتف "Galaxy A04s"، التي ظهرت العام الماضي، وسيأتي الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (167.9/77/8.8) ملم.

وسيحصل الجهاز على شاشة بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بمعالج "Exynos" من تطوير سامسونغ، و ذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، و ذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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أما كاميرته الأساسية فستحصل على 3 عدسات، إحداها بدقة 50 ميغابيكسل، وفيها عدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية فيه ستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وستدعم سامسونغ جهازها الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل بتقنية الشحن السريع.

المصدر: 4pda

 

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