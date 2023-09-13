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Realme تعلن عن منافس قوي في عالم أجهزة أندرويد

العالم الرقمي و Social media

Realme تعلن عن منافس قوي في عالم أجهزة أندرويد
youtube/PrathapGTech
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كشفت Realme عن هاتفها الجديد الذي زودته بمواصفات ممتازة ليكون منافسا قويا لأحدث هواتف أندرويد الموجودة حاليا.

وحصل هاتف Realme Narzo 60x على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (165.7/76/7.9) ملم، وزنه 190غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 392 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0، ومعالج +Mediatek Dimensity 6100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فحصلت على عدسة واحدة بدقة 8 ميغابيكسل.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

وسيطرح الهاتف في الأسواق العالمية بعدة نسخ تبدأ أسعارها من 150 يورو تقريبا.

المصدر: 3dnews

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