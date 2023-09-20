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هواوي تكشف رسميا عن ساعات "Watch GT 4" المميزة

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هواوي تكشف رسميا عن ساعات
youtube/Tech Spurt
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كشفت هواوي عن ساعات Watch GT 4 الجديدة التي حصلت على تقنيات متطورة وتصاميم تجعلها من بين أكثر الساعات الذكية تميزا.

ويأتي النموذج الأساسي من Watch GT 4 بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (46/46/10.9) ملم، وزنه 37 غ، كما طُرحت من هذه الساعة عدة نماذج، منها نماذج نسائية أنيقة.

وتتمتع ساعات Watch GT 4 الجديدة بحماية ممتازة من الماء، تمكّن من استعمالها تحت الماء حتى عمق 50 م، كما جُهّزت بشاشات AMOLED بدقة (466/466) بيكسل، وحصلت على واجهات تشغيل متنوعة لشاشاتها.

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وتعمل ساعات هواوي الجديدة بنظام HarmonyOS 4.0، كما زوّدت بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب، وقياس معدلات الأكسجة في الدم، وأنظمة لقياس معدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم.

ويمكن لهذه الساعات الاقتران مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنيات Bluetooth، وجهّزت بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبوصلة إلكترونية، وبطاريات Li-Po تعمل مع تقنية الشحن اللاسلكي.

المصدر: ixbit

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