متى تطرح آبل شرائح 5G الخاصة بها في هواتف آيفون؟

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن شركة آبل تعمل على تطوير شرائح موديم لشبكات 5G لتستعملها مع هواتف آيفون.

وتبعا للمدون والمحلل الشهير Ming-Chi Kuo فإن آبل ما زالات تعتمد على شرائح الموديم من إنتاج شركة Qualcomm في هواتفها، وبالرغم من أن التقارير تشير إلى أنها تطور شرائح خاصة بها، لكن هذه الشرائح لن تظهر في هواتف آيفون قبل عام 2025.

والتحليلات السابقة تعني أن هواتف iPhone 15 وiPhone 16 المنتظرة لن تحوي شرائح موديم من إنتاج آبل، بل إن هذه الشرائح ستظهر ربما في هواتف iPhone 17 وهواتف iPhone SE من الجيل الرابع التي كانت بعض التسريبات قد أشارت إلى أنها ستطرح بعد عامين.

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وكانت تقارير قد نشرتها بعض مواقع الإنترنت قد أشارت أيضا إلى أن آبل تعمل على تطوير شرائح خاصة بها لتساعد هواتف آيفون على الاتصال بشبكات Bluetooth وWi-Fi، ومن غير المعروف بعد متى ستطرح هذه الشرائح في أجهزتها.

المصدر: iphones.ru+وكالات