Yandex الروسية تطلق جيلها الأحدث من برمجيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Yandex الروسية عن إطلاق برمجيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتنافس من خلالها برمجيات ChatGPT.

وقالت الشركة في بيان لها: "تقدم شركتنا برمجيات YandexGPT 2 الجديدة، وهي نموذج لغة برمجية جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويحل أنواعا مختلفة من المهام بطريقة أفضل مقارنة ببرمجيات YandexGPT التي كنا قد أعلنا عنها سابقا".

وتتفوق YandexGPT 2 على YandexGPT بالنسخة الأولى بنسبة 60 % تقريبا في إنشاء النصوص وتحليل البيانات وتوليد الأفكار وتطوير تصاميم معينة بناء على متطلبات المستخدمين.

وتبعا للمطورين فإن برمجيات YandexGPT 2 يمكنها تقديم أنواع مختلفة من الإجابات للمستخدمين وصياغة الإجابات بطرق متنوعة، كما يمكنها تحليل نصوص يصل عدد الحروف فيها إلى ألف حرف، والإجابة على محتلف أنواع الأسئلة التي يطرحها المستخدمون.

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وكانت Yandex قد أعلنت عن جيلها الأول من برمجيات الذكاء الاصطناعي في مايو العام الجاري، وبدأت باختبار هذه البرمجيات مع مساعد Alice الصوتي في المتصفح التابع لها على الإنترنت ومع العديد من المنتجات الإلكترونية التي تطرحها مثل الهواتف والمساعدات المنزلية الذكية وأجهزة التلفاز وغيرها.

المصدر: تاس