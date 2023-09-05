شبكة "VK" الروسية تنافس "يوتيوب" بتطبيق جديد

أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي عن إطلاق تطبيق جديد لمشاهدة الفيدوهات يتوقع له أن يصبح منافسا قويا لتطبيقات "يوتيوب" على الهواتف والأجهزة الذكية.

وأشارت شبكة "VK" في صفحاتها الرسمية إلى أن تطبيق VK Video بات متاحا بشكل رسمي للمستخدمين اعتبارا من 4 سبتمر الجاري، ويمكن تحميله في الهواتف والأجهزة الذكية من متاجر RuStore وGoogle Play وApp Store وXiaomi GetApps وHuawei AppGallery الإلكتروينة.

ويوفر التطبيق الجديد للمستخدمين إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام والمسلسلات، وإمكانية تسجيل مقاطع فيديو لعرضها على الآخرين.

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ويمكن تسجيل الدخول إلى التطبيق الجديد عبر حساب VK ID الذي يستعمله المستخدم مع جميع خدمات شبكة "VK"، وبهذا سيوفر التطبيق للمستخدم اقتراحات لمشاهدة فيدوهات مرتبطة بالمواضيع التي يهتم بها ويتابعها عادة على الشبكة، أو يمكن مشاهدة المحتوى في التطبيق دون الحاجة لعملية تسجيل الدخول عبر حساب إلكتروني.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مطوري التطبيق وخلال فترة اختباره قاموا بإدخال عدة تعديلات عليه وفقا لاقتراحات ونصائح بعض المستخدمين، ليكون التطبيق أكثر عملية وفائدة للمستخدمين وصناع المحتوى.

المصدر: فيستي