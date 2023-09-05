لأول مرة في التاريخ.. الذكاء الاصطناعي الروسي يكشف العمليات المالية المشبوهة بنسبة 99.21%

تمكن باحثو جامعة جنوب الأورال الروسية من تعليم الذكاء الاصطناعي تمييز التعاملات المالية المشبوهة ومنع إتمامها بنسبة 99.21%، مسجلين أعلى معدل في هذا المجال يرضي الأمن المالي الروسي.

وقال أليكسي روشاي رئيس قسم أمن الكمبيوتر والجبر التطبيقي بجامعة جنوب الأورال الحكومية الروسية، إن نتيجة الاختبار على قاعدة بيانات المعاملات المتاحة للجمهور أظهرت 99.21% من النتائج الصحيحة، وهو ما يرضي لأول مرة متطلبات طرحها القطاع المصرفي أمام مثل هذه الخوارزميات.

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وأضاف أن مستوى الخلو من الأخطاء لأول مرة في التاريخ صار يرضي متطلبات البنوك.

وقال: "قمت أنا وزملائي بتدريب الذكاء الاصطناعي للتعرف على العمليات المصرفية المشبوهة باستخدام تعزيز التدرج، وأظهرت نتيجة الاختبار على قاعدة بيانات المعاملات العامة Elliptic مستوى عاليا من الدقة، بلغ 99.21٪، ما يرضي لأول مرة المتطلبات المطروحة أمام مثل هذه الخوارزميات، مع العلم أن فرقا متنافسة من العلماء كانت قد حققت في السابق دقة بلغت 97.8%، وهو ما يعتبر غير كاف".

وأضاف أنه من المألوف استخدام الخوارزمية سواء كان في العمل اليومي لخدمة الأمن بالبنك أو أثناء التحكم في العملة الرقمية.

المصدر: تاس