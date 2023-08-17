تعرف على بعض أشهر ألعاب الفيديو الروسية!

يعتبر تطوير ألعاب الفيديو إحدى أبرز المجالات البرمجية التي تعمل عليها شركات التقنية والمطورين في عصرنا الحالي، وتحظى الألعاب الروسية بشعبية واسعة في العديد من البلدان.

ومن بين أشهر ألعاب الفيديو الروسية تأتي لعبة "Space Rangers 2: Dominators" ، والتي تعتبر الجزء الثاني من لعبة Space Rangers التي سطع نجمها عند محبي ألعاب الفيديو منذ 10 سنوات تقريبا.

وترضي هذه اللعبة جميع أذواق اللاعبين إذ يمكن للاعب فيها ممارسة التجارة والقتال وقيادة المركبات الفضائية والقيام بمهام مختلفة كما يمكنه التعرف على عالم الميكانيك والفضاء.

Escape from Tarkov:

تعتبر هذه اللعبة من ألعاب الفيديو الروسية المنافسة لألعاب Call of Duty و Battlefield، وتمكن مطوروها من جعلها لعبة مثيرة لمحبي الرماية واستطاعوا اجتذاب مئات آلاف اللاعبين.

Sea Dogs:

بالرغم من مرور فترة كبيرة على تطوير هذه اللعبة إلا انها لاتزال من ألعاب الفيديو الشهيرة التي يفضلها محبو قصص القراصنة ومغامرات البحار ومحبو ألعاب الإثارة والقتال.

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IL-2 Sturmovik :

قدمت IL-2 Sturmovik التي تم إطلاقها في عام 2001 أشياء لم تتوفر في أي لعبة شبيهة أخرى، ومنها المحاكاة الأكثر واقعية للطائرات المقاتلة القديمة التي اشتهرت في فترة الحرب العالمية الثانية وفترات مختلفة، وماتزال هذه اللعبة من الألعاب الشهيرة حتى يومنا هذا، تخضع للتطوير والدعم ببرمجيات وميزات جديدة.

المصدر: RT