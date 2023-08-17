بوتين يوجّه بتسويق ألعاب الفيديو الروسية خارجيا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بإعداد مقترحاتها لاستراتيجية ترويج ألعاب الفيديو الروسية في الأسواق الخارجية، بما في ذلك في دول مجموعة "بريكس".

وحسب وثيقة نشرت على موقع الكرملين اليوم الخميس، يتوجت على الحكومة الروسية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية تقديم مقترحاتها بهذا الصدد حتى 30 سبتمبر المقبل.

وفي 30 مايو الماضي، زار بوتين معرض "تنمية الاقتصاد الإبداعي في روسيا"، واستمع للمنتجين الروس الذين أشاروا لصعوبات يواجهونها في السوق الصينية بسبب رفض إصدار التراخيص لهم هناك.

إقرأ المزيد

ووعد الرئيس بوتين حينها ببحث هذه المسألة مع الشركاء في مجموعة "بريكس" (روسيا، البرازيل، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) وسبل ترويج الألعاب الروسية في أسواق دول المجموعة.

المصدر: RT