روسيا تروَج لـ "ألعاب المستقبل" (فيديو)

كشفت روسيا خلال قمة "روسيا -_إفريقيا" عن العديد من مشاريعها المستقبلية في مجالات مختلفة، وروّجت لبطولة "ألعاب المستقبل" التي ستستضيفها العام القادم.

وأثناء مشاركته في أحد المعارض التقنية خلال فعاليات القمة قال مدير مشروع بطولة "ألعاب المستقبل"، إيغور ستولياروف: "هنا لدينا نموذج توضيحي صغير عما ستصبح عليه الألعاب في المستقبل، نسعى للترويج للرياضات الهجينة ورياضات الفيجيتال، هذه الرياضات تدمج الواقع الفيزيائي الحقيقي بالرقمي، ورياضات التقنيات العالية التي يدخل فيها قتال الآليين وسباق المسيّرات والبرمجة الرياضية، نحن نريد أن نري الناس أن مجال الرياضة مجال جدّي للتطور التقني، ونريد أن نعرض شكلا جديدا للرياضة".

إقرأ المزيد

و"ألعاب المستقبل" هي بطولة دولية في 16 تخصصا مختلطا تقام في عام 2024. ويجمع كل تخصص بين مفهوم "phygital" أو (الفيزيائية والرقمية)، أي يوحد الرياضة الكلاسيكية والرياضات الإلكترونية أو تقنيات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز، وبالتالي يتحقق من لياقة الرياضيين والمهارات الرقمية في ذات الوقت.

ومن المفترض أن تنطلق البطولة في الفترة من 23 فبراير وحتى 3 مارس 2024.

المصدر: RT