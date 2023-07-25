الاعتراف بسباقات الطائرات بدون طيار والقتال بالليزر رياضات في روسيا

اعترفت وزارة الرياضة الروسية بسباق الطائرات بدون طيار والقتال بالليزر (ليزر تاغ)، رياضة تنافسية.

كما أصبحت رياضة الجمباز الهوائي، ورقص البريك دانس وسباقات الطائرات الجوية والرياضات الديجتال باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، جميعها رياضيات.

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وقال ديمتري سولودوف، رئيس الاتحاد الروسي للـ"ليزر تاغ"، أن هناك بالفعل أكثر من 1.2 مليون لاعب ليزر في روسيا، ومن المخطط إنشاء اتحادات خاصة بالمدراس والطلاب.

وأشار سولودوف إلى أن هذه الرياضة هي الأكثر أمانا، مما يفتح آفاقا كبيرة. مضيفا أنه سيتم دمج اللعبة في الدورات التدريبية العسكرية الأساسية.

في وقت سابق، نصحت مديرة اللياقة البدنية في مجموعة الأندية، آنا بولياكوفا، باستبدال التدريبات المنتظمة باللياقة العصبية.

وأوضحت أن الجهاز العصبي يسمح لك بالعمل مع الجسم والدماغ في نفس الوقت.

قائلة: "يجب أن يكون التدريب ممتعا، ويتضمن تطوير مهارات جديدة وتعلم حركات جديدة، إضافة للتحدي الفكري، عن طريق إجبار الانتباه ورد الفعل، والتأكد أيضا من الحفاظ على شكل بدني جيد".

المصدر: "لينتا.رو"