روسيا ستتخلى عن تكنولوجيا 3G بعد عام 2030

تخطط روسيا للإفصاح عن طيف الترددات الراديوية الذي ستستخدمه لاحقا التكنولوجيات الحديثة.

من المقرر الانتهاء من استخدام تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الثالث (3G) أعوام 2023-2030 مع إطلاق طيف الترددات الراديوية للتكنولوجيات الحديثة. وقد تم تحديد هذا الهدف في استراتيجية تطوير صناعة الاتصالات الروسية لغاية عام 2035. أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية.

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وفي فترة ما بين عام 2023 وعام 2030 سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية، وبالإضافة إلى ذلك يُخطط خلال هذا الوقت لتطوير وتنفيذ المعدات الروسية الصنع لمعيار LTE على شبكات الاتصالات.

وتتضمن المرحلة نفسها عملية تطوير التشغيل التجريبي لاحقا لمعدات الاتصالات الروسية لمعياري 5G و6G-Ready، ومن المخطط أيضا حتى عام 2030 تطبيق ممارسة الاستخدام المشترك للبنية التحتية الأساسية من قبل مشغلي الهاتف المحمول، وذلك لنشر شبكات 5G بحلول عام 2035، وسيطال الاستخدام المشترك معيار 6G أيضا.

وستشمل المرحلة الأولى أيضا التوحيد التنظيمي للمبادئ الرئيسية لمواصلة تطوير شبكات 4G و5G في روسيا. وسيطال هذا الأمر استخدام نطاق الترددات الراديوية 4800-4990 ميغاهرتز مع إمكانية التوسع حتى 4400-4990 ميغاهرتز باعتباره نطاقا رئيسيا لإنشاء شبكات الاتصالات من الجيل الخامس، فضلا عن استخدام أجهزة التشفير الروسية الخاصة بأمن المعلومات في مصلحة حماية شبكات الاتصال.

المصدر: تاس