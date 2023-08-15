 
مباشر

هكذا تبدو شبكة خطوط كابلات الإنترنت العالمية (فيديو)

العالم الرقمي و Social media

هكذا تبدو شبكة خطوط كابلات الإنترنت العالمية (فيديو)
Telegram/Novoeizdanie
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vv5o

نشر المبرمج تايلر مورغان وول في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد تظهر كيفية توزع خطوط كبلات الإنترنت الرئيسية حول العالم.

وفي تعليق على الأمر كتب المبرمج: "إذا لم تفكر من قبل كيف تبدو شبكات خطوط الإنترنت العالمية فإنها تبدو بهذا الشكل: عشرات آلاف الكيلومترات من الكابلات تمتد تحت الأرض وفي المحيطات".

إقرأ المزيد
"واتس آب" يعمل على تحديث رئيسي يحمي رسائلك الخاصة من المتطفلين!

وأضاف: "بعض الكابلات قصيرة  لأنها تربط الجزر على بعد عدة كيلومترات، مثل الجزيرة الواقعة بين أيرلندا والمملكة المتحدة، والبعض الآخر يبلغ طوله 16 ألف كيلومتر مثل أحد الكابلات التي تربط آسيا بالولايات المتحدة".

وأشار المبرمج إلى أن الطول الإجمالي للكابلات البحرية وحدها يبلغ أكثر من 1.3 مليون كيلومتر.

المصدر: Telegram/Novoeizdani

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي