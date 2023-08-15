هكذا تبدو شبكة خطوط كابلات الإنترنت العالمية (فيديو)

نشر المبرمج تايلر مورغان وول في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد تظهر كيفية توزع خطوط كبلات الإنترنت الرئيسية حول العالم.

وفي تعليق على الأمر كتب المبرمج: "إذا لم تفكر من قبل كيف تبدو شبكات خطوط الإنترنت العالمية فإنها تبدو بهذا الشكل: عشرات آلاف الكيلومترات من الكابلات تمتد تحت الأرض وفي المحيطات".

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وأضاف: "بعض الكابلات قصيرة لأنها تربط الجزر على بعد عدة كيلومترات، مثل الجزيرة الواقعة بين أيرلندا والمملكة المتحدة، والبعض الآخر يبلغ طوله 16 ألف كيلومتر مثل أحد الكابلات التي تربط آسيا بالولايات المتحدة".

وأشار المبرمج إلى أن الطول الإجمالي للكابلات البحرية وحدها يبلغ أكثر من 1.3 مليون كيلومتر.

المصدر: Telegram/Novoeizdani