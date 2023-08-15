"واتس آب" يعمل على تحديث رئيسي يحمي رسائلك الخاصة من المتطفلين!

إذا كنت تعمل في مكتب مزدحم، فمن المحتمل أن تلاحظ أعيناً متطفلة على شاشة هاتفك من وقت لآخر.

لكن أيام الاضطرار إلى استخدام شاشة الخصوصية قد تصبح قريبا شيئا من الماضي - على الأقل عندما تستخدم "واتس آب" على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

فيزعم خبراء من WABetaInfo أن "واتس آب" يعمل على تحديث رئيسي سيسهل إخفاء الرسائل عن الزملاء المتطفلين.

وسيتضمن تحديث "واتس آب" Desktop ميزة قفل الشاشة الجديدة، والتي تتطلب كلمة مرور لعرض المحادثات.

وأوضح WABetaInfo أن "تمكين هذه الميزة سيضمن ألا يتمكن حتى شخص يمكنه الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء تواجدك بعيدا من الوصول إلى محادثاتك ورسائلك على "واتس آب" دون إدخال كلمة المرور".

واكتشف WABetaInfo الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من "واتس آب" Web 2.2333.11، وادعى أنه سيتم طرحه لمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

ويمكن الوصول إلى أداة قفل الشاشة في إعدادات الخصوصية على "واتس آب" Desktop.

وعند التمكين، يُطلب من المستخدمين تحديد كلمة مرور واختيار عدد المرات التي يرغبون فيها أن تتم مطالبتهم بكلمة المرور.

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وبمجرد إعداد هذا، سيتم قفل رسائل "واتس آب" الخاصة بك، ولا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام كلمة المرور.

وبالإضافة إلى ذلك، لن تظهر الإشعارات الفورية على شاشتك أثناء قفلها.

وأوضح WABetaInfo أنه "إذا نسيت كلمة المرور، فأنت بحاجة إلى تسجيل الخروج من "واتس آب" Web وتسجيل الدخول مرة أخرى عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة".

وعلى الرغم من أن ميزة قفل الشاشة متاحة فقط لبعض المستخدمين الذين لديهم أحدث إصدار من "واتس آب" Web beta، فقد أحدث بالفعل بعض الإثارة على X ("تويتر" سابقا).

وكتب أحد المستخدمين في تغريدة قائلا: "أمر مذهل عندما يمنح "واتس آب" المستخدمين مزيدا من التحكم في الخصوصية".

ووصف آخر الميزة الجديدة بأنها "حركة جيدة"، بينما أضاف أحدهم أنها "تزيد من الأمان".

ويتيح "واتس آب" بالفعل للمستخدمين قفل الدردشات الفردية على تطبيق الهاتف، من خلال ميزة تسمى "قفل الدردشة".

ولقفل الدردشة، افتح تطبيق "واتس آب" وانقر على اسم دردشة فردية أو جماعية.

وسترى خيار القفل الذي سيطالبك بإدخال كلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية لتأمين تلك الدردشة.

وأوضح "واتس آب" في منشور المدونة، أن "قفل الدردشة يؤدي إلى إخراج سلسلة الرسائل من البريد الوارد ووضعها خلف مجلد خاص بها لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام كلمة المرور إلى جهازك أو المقاييس الحيوية، مثل بصمة الإصبع".

كما أنه يخفي تلقائيا محتويات تلك الدردشة في الإشعارات أيضا.

وللكشف عن الدردشات المقفلة، ما عليك سوى سحب صندوق الوارد الخاص بك على "واتس آب" وإدخال كلمة المرور الى هاتفك أو المقاييس الحيوية.

المصدر: ديلي ميل