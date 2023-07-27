ماسك يطلب 1000 دولار شهريا مقابل العلامة الذهبية على X

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك سيجبر الشركات الموجودة على الموقع، على دفع ما لا يقل عن 1000 دولار شهريا من أجل الحفاظ على حالة التحقق الخاصة بهم.

واعتبارا من 7 أغسطس، ستفقد أي علامة تجارية لا تدفع الرسوم للشركة التي حول تسميتها إلى X، العلامة الذهبية التي تظهر بجوار اسم الحساب.

تأتي الاستراتيجية الأخيرة، وسط انخفاض عائدات الإعلانات والمنافسة الجديدة من المنصات النصية التي أطلقتها Meta و TikTok.

ورد ماسك على التقرير بالقول إن "السبب وراء مبلغ 1000 دولار أمريكي شهريا هو وضع حد مرتفع إلى حد ما، حيث تكون المؤسسة التي تريد الحصول على العلامة الذهبية، قائمة فعليا، ولجعل إنشاء ملايين الحسابات أمرا مكلفا للمحتالين".

Or they can just pay $1000/month for a verified organization subscription with the ability to convey that organizational authority to affiliates. This more than pays for itself in organic reach.



The reason for the $1000/month is to set a moderately high bar to be a verified org,… — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2023

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف الملياردير أن الشركة كانت تعاني من مشاكل تدفق نقدي سلبي بعد انخفاض إيرادات الإعلانات بنسبة 50 في المائة بعد استحواذه على المنصة.

المصدر: "الإندبندنت"