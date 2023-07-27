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ماسك يطلب 1000 دولار شهريا مقابل العلامة الذهبية على X

العالم الرقمي و Social media

ماسك يطلب 1000 دولار شهريا مقابل العلامة الذهبية على X
AP
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك سيجبر الشركات الموجودة على الموقع، على دفع ما لا يقل عن 1000 دولار شهريا من أجل الحفاظ على حالة التحقق الخاصة بهم.

واعتبارا من 7 أغسطس، ستفقد أي علامة تجارية لا تدفع الرسوم للشركة التي حول تسميتها إلى X، العلامة الذهبية التي تظهر بجوار اسم الحساب.

تأتي الاستراتيجية الأخيرة، وسط انخفاض عائدات الإعلانات والمنافسة الجديدة من المنصات النصية التي أطلقتها Meta و TikTok.

ورد ماسك على التقرير بالقول إن "السبب وراء مبلغ 1000 دولار أمريكي شهريا هو وضع حد مرتفع إلى حد ما، حيث تكون المؤسسة التي تريد الحصول على العلامة الذهبية، قائمة فعليا، ولجعل إنشاء ملايين الحسابات أمرا مكلفا للمحتالين".

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف الملياردير أن الشركة كانت تعاني من مشاكل تدفق نقدي سلبي بعد انخفاض إيرادات الإعلانات بنسبة 50 في المائة بعد استحواذه على المنصة.

المصدر: "الإندبندنت"

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