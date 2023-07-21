Meta - الذكاء الاصطناعي "غبي تماما"!

قال نيك كليغ، رئيس Meta للشؤون العالمية، إن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية "غبية تماما" وليست قوية بما يكفي لتشكل أي شكل من أشكال التهديد الواضح للبشرية.

وقال كليغ، نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي انضم إلى شركة Meta الأم لـ"فيسبوك" في 2018، لـBBC Radio 4 يوم الأربعاء، إن "الضجيج" وراء المزالق المحتملة للذكاء الاصطناعي "سبق التكنولوجيا".

وأثناء مناقشة إطلاق نموذج لغة Llama 2 المفتوح المصدر من Meta، أو "chatbot" كما أصبحت التكنولوجيا معروفة، قال كليغ إن "التحذيرات الوجودية" التي جاءت متزامنة مع الجيل الحالي من الذكاء الاصطناعي "تتعلق بنماذج غير موجودة حاليا".

وقال كليغ: "الرؤية التي يطور فيها الذكاء الاصطناعي استقلالية ووكالة من تلقاء نفسه" غير ممكنة، مضيفا أن "النماذج التي نوفرها لمصادر مفتوحة بعيدة جدا عن ذلك. في الواقع، هي غبية من نواح كثيرة".

إقرأ المزيد

وتأتي تعليقات كليغ بعد أن كشف رئيس Meta مارك زوكربيرغ، مؤخرا أنه سيتم إصدار نسخة تجارية من نموذج لغة Llama 2 عبر الإنترنت مجانا، ما يتيح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والشركات الأخرى بديلا منخفض التكلفة لـ Open AI's ChatGPT وGoogle Bard.

وطرح ظهور نماذج لغة الذكاء الاصطناعي مؤخرا العديد من الأسئلة الوجودية من حيث صلتها بإنشاء وتوزيع معلومات مضللة عبر الإنترنت. كما أثار مخاوف بشأن التأثير المحتمل على التوظيف في صناعات معينة.

وقال جيفري هينتون، مهندس غوغل السابق الذي ترك الشركة في وقت سابق من هذا العام ولقبه "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، في مايو، إنه يعتقد أن التكنولوجيا "يتم تطويرها في مجتمع غير مصمَّم لاستخدامها لصالح الجميع".

وكان قادة التكنولوجيا، مثل إيلون موسك وستيف ووزنياك، من بين الموقعين المشاركين على خطاب مفتوح في وقت سابق من هذا العام يدعو إلى تنظيم قوي ومستقل لقطاع الذكاء الاصطناعي. وجادل نقاد آخرون، مثل خبير علوم الكمبيوتر ويندي هول، بأن تقديم Meta مخططات مفتوحة المصدر لنموذج لغتها، "يشبه إلى حد ما إعطاء الناس نموذجا لبناء قنبلة نووية".

لكن كليغ يعتقد أن إصدار Llama 2 المفتوح المصدر سيوفر دعما لـ "حكمة الجماهير" التكنولوجية - وهو سيناريو يقول إنه أفضل من ترك الذكاء الاصطناعي موكلا إلى "أيدي" عمالقة التكنولوجيا.

المصدر: RT