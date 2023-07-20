قمر صناعي يساعد شركات خاصة على إقامة مسابقات القرصنة الرياضية مع الذكاء الاصطناعي

تنظّم شركتان خاصتان روسيتان الصيف الجاري مسابقات القرصنة الرياضية (الهاكنغ) باستخدام قمر صناعي صغير أطلق إلى مدار الأرض نهاية يونيو الماضي.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم شركة RuVDS الروسية.

وقال إن شركتي RuVDS وPositive Technologies الروسيتيْن قد نظّمتا مسابقات القرصنة الرياضية التي سيكون العنصر الرئيسي فيها القمر الصناعي الصغير الحجم الذي قد بدأ في 18 يوليو الجاري بإرسال إشارات مشفّرة سيصبح حل تشفيرها مفتاحا أساسيا لاجتياز جميع مراحل المسابقة.

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وأوضح الناطق أن المسابقة ستتضمن 7 مهام، بما في ذلك مهمة اختراق الذكاء الاصطناعي القائم على أساس نموذج ChatGPT اللغوي.

وقال نيكيتا تسابلين مؤسس شركة RuVDS ومديرها التنفيذي إن المسابقات ستستغرق 90 ساعة، وسيتعين على المشاركين إيجاد مهمة أولى خاصة بهم على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى موقع القمر الصناعي التابع لشركة RuVDS أو على ساحات إعلامية أخرى، وأشار إلى أن المهام تم إعدادها للجمع بين مصالح مختلف الفئات: بدءا من هواة الراديو وانتهاء بقدامى المشاركين في مسابقات كهذه.

وأضافت الشركة أيضا أن المهام استندت إلى تجربة استخدام موس Standoff السيبراني الذي ابتكرته شركة Positive Technologies.

يذكر أن القمر الصناعي الخادم وهو بحجم علبة كبريت أطلقه صاروخ "سويوز – 2 1 بي" الفضائي الروسي في 27 يونيو الماضي، وفي مطلع يوليو الجاري تم الاختبار الناجح للخدمات التي تقدمها شركة RuVDS بواسطة خادمها الفضائي (القمر الصناعي الصغير).

المصدر: تاس