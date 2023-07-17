قائمة مخفية تخبرك بما يعرفه "فيسبوك" و"إنستغرام" حقا عنك

كشف خبير تقني عن كيفية الوصول إلى القائمة المخفية التي تتيح لك معرفة ما يعرفه "فيسبوك" و"إنستغرام" حقا عنك.

ولمعرفة ما تعرفه "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" وتطبيق الوسائط الاجتماعية الجديد "ثريدز"، عنك، ما عليك سوى فتح تطبيق "إنستغرام".

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ثم انتقل إلى الإعداد والخصوصية في التطبيق، ثم إلى مركز الحسابات حيث يمكنك عرض ملفات التعريف الخاصة بك على كل من "فيسبوك" وإنستغرام".

ثم انقر فوق إعدادات الحساب ثم على تفضيلات الإعلانات، متبوعة بموضوعات الإعلان.

وهناك يمكنك أن ترى قائمة مختصرة بالموضوعات التي تهتم بها.

وإذا حددت بعد ذلك عرض المواضيع وإدارتها، فستظهر القائمة الكاملة.

ومن المحتمل أن يكون لدى أي شخص استخدم "فيسبوك" و"إنستغرام" لبعض الوقت قائمة طويلة جدا وواسعة النطاق تغطي جميع أنواع الموضوعات.

وإذا نقرت على إدخال، يمكنك حينئذ تحديد ما إذا كنت تريد رؤية المزيد أو أقل من الإعلانات مثل هذا.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا قائمة إعدادات إعلانات منفصلة حيث يمكنك ضبط الإعدادات حول الفئات المستخدمة للوصول إليك، على الرغم من أنك قد تحتاج إلى استخدام كلمة مرور "فيسبوك" الخاصة بك لضبط بعض هذه الفئات.

وقال بول بيشوف، أحد المدافعين عن الأمن والخصوصية في شركة كومباريتيك لموقع "ديلي ميل": "إنستغرام وثريدز، مثل معظم الشبكات الاجتماعية الأخرى، يجمعون بيانات عنك بثلاث طرق. أولا، المعلومات التي تقدمها عن طيب خاطر، مثل المعلومات التي تستخدمها للتسجيل في الحساب وتفاصيل ملفك الشخصي ومنشوراتك. ثم هناك بيانات يتم جمعها في الخلفية أثناء استخدامك للخدمة، مثل عنوان IP الخاص بك وموقعك، وما المنشورات والميزات التي تتفاعل معها، ومتى ومدة استخدامها، ولغتك، وتفاصيل جهازك. وأخيرا، يمكن للشبكات الاجتماعية الحصول على معلومات من أطراف ثالثة، مثل وسطاء البيانات والسجلات العامة وتتبع ملفات تعريف الارتباط. وعندما تستخدم فيسبوك أو إنستغرام، فإنهم يضعون ملف تعريف ارتباط التعقب على جهازك".

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وأضاف أنه يمكن بعد ذلك استخدام ملفات تعريف الارتباط هذه لتتبع المواقع التي تزورها وتتفاعل معها.

وبالمثل، إذا كان هناك زر إعجاب أو مشاركة على "فيسبوك" على موقع ويب تابع لجهة خارجية، فيمكن استخدامه لتتبعك نيابة عن "فيسبوك".

وسيكونون قادرين على تدوين معرّف الإعلان في ملف تعريف الارتباط للتتبع، ومن ثم تسجيل زيارتك باستخدام "فيسبوك".

ويمكن بعد ذلك دمج هذه المعلومات من مواقع مختلفة لإنشاء ملف تعريف عن المستخدم.

ولا تحتوي هذه الملفات الشخصية على معلومات، مثل اسمك أو تفاصيل الاتصال، والتي يمكن أن تحدد هويتك مباشرة، ولكن بدلا من ذلك تعيّن لك معرّف إعلان فريد.

وأوضح بيشوف أنه في حين أن المعلومات لا تحتوي على تفاصيل تعريف، فإن المعلومات الموجودة بها يمكن أن تكون محددة جدا لدرجة أنها تخص مستخدما واحدا فقط.

ويمكن للمعلنين الخارجيين بعد ذلك استهداف جميع الملفات الشخصية للمستخدمين في موقع معين أو المهتمين بموضوع معين.

المصدر: ذي صن