خبراء في التكنولوجيا يكشفون عن تطبيقات تستنفد بطارية هاتفك الذكي!

كشف خبراء أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية وخدمات البث وبعض الألعاب من بين أسوأ العوامل التي تؤدي إلى استنزاف بطارية هاتفك.

ووفقا لخبراء التكنولوجيا في Decluttr، وهو موقع إلكتروني للتداول التكنولوجي، فإن التطبيقات الأكثر ضررا لبطارية هاتفك الذكي هي التطبيقات التي تعمل باستمرار في الخلفية - حتى عندما لا يتم استخدامها بنشاط.

ويحذر الخبراء من أن "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" و"سناب تشات" و"تيك توك"، من أكثر التطبيقات استنزافا، حيث يمكن للتطبيقات الوصول إلى موقعك والميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال الخاصة بك في جميع الأوقات.

ويأتي ذلك بعد أن اشتكى المستخدمون من أن تطبيق Meta الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي، الذي حطم الأرقام القياسية من خلال حصد أكثر من 109 مليون مستخدم منذ إطلاقه الأسبوع الماضي، كان "يقتل بطارية هواتفهم بسرعة البرق".

وبصرف النظر عن تطبيقات الوسائط الاجتماعية، حذر Decluttr من أن تطبيقات البث بما في ذلك Spotify وNetflix أيضا من بين أسوأ التطبيقات المخالفة لاستنفاد بطارية هاتفك - وتطبيق "أمازون".

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وحذر من أن تطبيق خدمة سيارات الأجرة "أوبر" يستنزف أيضا عمر البطارية لأنه، مثل تطبيقات الوسائط الاجتماعية، لديه إمكانية الوصول إلى موقعك والميكروفون والوسائط، فضلا عن المعلومات المالية.

وتعمل تطبيقات الألعاب مثل Candy Crush أيضا على إفراغ عمر بطارية هاتفك لأنها تتطلب قدرا كبيرا من قوة المعالجة.

وقال Decluttr إن إحدى الطرق لتقليل استخدام البطارية لهذه التطبيقات هي إيقاف الوصول إلى ميزات مثل الكاميرا والميكروفون.

ويمكن أن يساعد تغيير الوصول إلى الموقع للسماح فقط عند استخدام التطبيق، في الحفاظ على عمر بطارية هاتفك الذكي لفترة أطول.

وتقول نصيحة أخرى إنه ينبغي إيقاف تشغيل إعداد تحديث التطبيقات في الخلفية بهاتفك، والذي يسمح للتطبيقات بالتحقق من التحديثات والمحتوى الجديد، حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام بشكل نشط.

المصدر: ديلي ميل