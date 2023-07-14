حدّث "آيفون" الآن!.. تحديث أمني عاجل من آبل!

أصدرت آبل تحديثا جديدا للاستجابة الأمنية السريعة، يسمى iOS 16.5.1 (c).

وأوضحت قائلة: "توفر الاستجابة الأمنية السريعة هذه إصلاحات أمنية مهمة يوصى بها لجميع المستخدمين".

وبينما أصدر عملاق التكنولوجيا التحديث في البداية يوم الاثنين، تم سحبه بسرعة بعد أن تبين أنه يسبب مشاكل مع Safari.

وبدأت مواقع الويب بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" وZoom في إعطاء تحذير حول عدم دعمها على متصفح Safari بعد تثبيت البرنامج.

لحسن الحظ، تم حل هذا الآن - وإليك كيفية تنزيل التحديث الأمني الجديد على جهاز "آيفون" الخاص بك.

لتثبيته على جهاز "آيفون" الخاص بك، افتح تطبيق الإعدادات، ثم انقر فوق "عام".

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انقر فوق تحديث البرنامج، وسترى خيار تنزيل تحديث iOS Security Response 16.5.1 (c) وتثبيته.

ويأتي التحديث قبل تحديث iOS 17 المرتقب بحرارة، والمتوقع إطلاقه هذا الخريف بمجموعة من الميزات الجديدة والمثيرة.

ويتضمن ذلك مجموعة من ميزات الأمان الجديدة، بما في ذلك التحسينات على Safari Private Browsing وحماية سلامة الأطفال من آبل والمزيد من التحسينات الجمالية وقابلية الاستخدام.

وسيحتوي نظام التشغيل الجديد على بطاقات اتصال جديدة تعتمد على التصميم لك وللأشخاص الموجودين في دفتر العناوين الخاص بك ووضع "الاستعداد" الذي يحول جهاز "آيفون" الخاص بك بشكل فعال إلى مكتب أو ساعة منضدة أثناء الشحن - مع عرض معلومات سريعة قابلة للتخصيص.

وبفضل المحرك العصبي من آبل، سيتمكن iOS 17 أيضا من نسخ رسائل البريد الصوتي الواردة بشكل مباشر، وهي ميزة تسمى البريد الصوتي المباشر، ما يسمح للمستخدمين بالحكم على ما إذا كانوا يريدون الرد على المكالمة أو تجاهلها بناء على الرسالة الواردة.

المصدر: ديلي ميل