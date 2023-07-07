تسريب يزعم أن هاتف آبل القادم سيأتي بتصميم مثالي مناسب لمن يسقط هاتفه على الدوام!

كشفت تسريبات أن "آيفون برو 15" سيجري تصميمه من سبيكة تيتانيوم مرنة، ما يكشف عن تبديل إطاره السابق من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وفي حين أن التيتانيوم ينافس الفولاذ في القوة، إلا أنه يمكن أن يكون أخف بنسبة تصل إلى 45%، ما قد يجعل طراز "آيفون برو 15" أسهل بكثير في الحمل، ولكن مع مرونة مماثلة.

iPhone 15 leak suggests Apple's next device will have a 'game-changing' design feature https://t.co/ug9mcxYwtA — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 4, 2023

ويمكن للتيتانيوم التعامل مع درجات حرارة أعلى بشكل أفضل من الفولاذ أيضا، مع توفير مستوى مماثل من الحماية ضد تلف المياه.

ومع ذلك، على الجانب السلبي، يعتبر التيتانيوم مادة أكثر تكلفة من الفولاذ المقاوم للصدأ والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر "آيفون برو 15".

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وتتماشى الشائعات الأخيرة مع الشائعات السابقة التي طرحها المحلل جيف بو في شركة آبل، والذي قال إن الطراز الجديد قد يكون أغلى من نماذج "برو" السابقة.

وعلى الرغم من أنه لم يكشف عن تكاليف محددة، إلا أن "آيفون برو 14" و"برو ماكس" في العام الماضي بدأا بسعر 999 دولارا و1099 دولارا على التوالي.

ويمكن استخدام التيتانيوم في تصميمات MacBooks و"آيباد" المستقبلية، كما تقترح Patently Apple، مشيرة إلى ما يبدو أنه رسومات منتجات مسربة.

ومع ذلك، لم يتم تأكيد ذلك علنا من قبل آبل.

ويأتي التسريب المزعوم وسط العديد من الشائعات الأخرى حول "آيفون 15" المتوقع وما هي الميزات التي قد يحتوي عليها.

وتم تسريب لقطات لـ "آيفون برو 15" "وهمية" في أبريل وتم عرض إطار قائم على التيتانيوم أيضا في هذا النموذج الأولي.

المصدر: ديلي ميل