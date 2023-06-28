تعرف على أحد أفضل هواتف أندرويد القابلة للطي وأكثرها أناقة

من بين أبرز الهواتف الذكية القابلة للطي التي ظهرت هذا العام يأتي هاتف vivo X Fold2 الذي حصل على تصميم أنيق جدا ومواصفات ممتازة.

ويأتي الهاتف بهيكل قابل للطي في المنتصف أبعاده (161.3/73.4/12.9) ملم وهو مطوي، ووزنه 279 غ.

وحصل الجهاز على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO4 AMOLED بمقاس 8.03 بوصة، دقة عرضها (2160/1916) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وزوّد بشاشة خارجية بمقاس 6.3 بوصة دقة عرضها (2520/1080) بيكسل.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+12+12) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

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وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 120 واطا، وتعمل مع شاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واطا.

المصدر: ixbit