هاتف أنيق ومتطور من Meizu يتحدى أفضل هواتف أندرويد
بدأت Meizu بالترويج لهاتفها الجديد الذي صممته ليكون أحد أجمل وأفضل هواتف أندرويد لهذا العام.
ويأتي هاتف Meizu 20 Infinity الجديد بتصميم أنيق وهيكل متين محاط بإطارات معدنية، أبعاده (163.4/73.3/8.2) ملم، وزنه 215 غ.
أما شاشته فأتت LTPO OLED بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (3192/1368) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.
وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+12+12) ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 8K، وعلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
وجهزته Meizu بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 50 واطا.
المصدر: 3dnews