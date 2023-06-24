 
مباشر

هاتف أنيق ومتطور من Meizu يتحدى أفضل هواتف أندرويد

العالم الرقمي و Social media

هاتف أنيق ومتطور من Meizu يتحدى أفضل هواتف أندرويد
youtube/Pro Tech City
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vk8s

بدأت Meizu بالترويج لهاتفها الجديد الذي صممته ليكون أحد أجمل وأفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

ويأتي هاتف Meizu 20 Infinity الجديد بتصميم أنيق وهيكل متين محاط بإطارات معدنية، أبعاده (163.4/73.3/8.2) ملم، وزنه 215 غ.

أما شاشته فأتت LTPO OLED بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (3192/1368) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

إقرأ المزيد
هاتف Galaxy جديد من سامسونغ ببطارية كبيرة وكاميرات أكثر دقة
هاتف Galaxy جديد من سامسونغ ببطارية كبيرة وكاميرات أكثر دقة

وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+12+12) ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 8K، وعلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

وجهزته Meizu بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 50 واطا.

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر"