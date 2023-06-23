هاتف Galaxy جديد من سامسونغ ببطارية كبيرة وكاميرات أكثر دقة

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف Galaxy M34 5G الذي حصل على ميزات ممتازة وسيطرح بسعر منافس.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم محمي من الماء والغبار وفق معيار IP67، ومجهّز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها يصل إلى 800 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز للجهاز نظام تشغيل Android 12 مع واجهات One UI 4، ومعالج Exynos 1200، ومعالج رسوميات Mali-G68، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما كاميرته الأساسية فحصلت على عدسات بدقة (64+12+5) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية له أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

ويتميز هذا الهاتف ببطاريته التي تعمل لفترة طويلة والتي أتت بسعة 6000 ميلي أمبير، فضلا عن حصوله على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC.

المصدر: ixbit