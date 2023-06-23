العلماء اليابانيون بصدد محاكاة عمل الدماغ بواسطة حاسوب خارق

تستعد وزارة الصحة والعمل اليابانية لإطلاق مشروع لمحاكاة عمل دماغ الإنسان باستخدام حاسوب خارق عام 2024.

إقرأ المزيد

وذلك للبحث عن طرق علاج مختلف المراض. أفادت بذلك الجمعة 23 يونيو صحيفة Yomiuri اليابانية. وقالت إن العلماء اليابانيين سيشكلون قاعدة بيانات ستضم معلومات عن حالة المرضى المحليين ونتائج التجارب على القرود. ثم سيقوم جهاز الكمبيوتر الخارق بتحليل تلك القاعدة وسينشئ على أساسها نموذجا لعمل الدماغ. وينوي الباحثون الاستفادة من النموذج الذي سيحصلون عليه لاكتشاف أسباب ظهور الخرف والكآبة وكذلك الحث على تجربة الأدوية العقاقير التي يتم تطويرها.

ويتوقع أن تستغرق الدراسة التي ستجرى في إطار المشروع المذكور نحو 6 أعوام. وتنوي وزارة الصحة اليابانية أن تستقطب لهذا الغرض موازنة إضافية قدرها 10 مليار ين، ما يعادل نحو 70 كليون دولار.

المصدر: تاس