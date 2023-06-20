ZTE تتحدى غوغل وآبل بنظارة ذكية فائقة المواصفات

أعلنت شركة ZTE عن بدء مبيعات نظارتها الذكية الجديدة التي صممت لتنافس نظارات غوغل وآبل الذكية من حيث السعر والمواصفات.

وتتمتع نظارة Nubia Neovision بتصميم شبيه بتصاميم النظارات الطبية أو الشمسية العادية، وبهيكل يزن 75 غ تقريبا ما يجعلها أسهل وأكثر راحة في الاستخدام مقارنة بالعديد من النظارات الذكية الموجودة حاليا.

وحصلت النظارة على شاشات عرض لكل عدسة من نوع Micro OLED بدقة Full HD، تؤمنان كثافة بيكسلات تصل إلى 3500 بيكسل/إنش، وتتمتعان بزاوية عرض 45 درجة، ومعدل سطوع يصل إلى 1200 شمعة/م تقريبا.

إقرأ المزيد

ويمكن لهذه النظارة عرض شاشة افتراضية للمستخدم لمشاهدة الواقع المعزز، يمكن توسيعها أمام عين المستخدم لتعادل شاشة عرض حقيقية بمقاس 120 إنشا.

وحصلت هذه النظارة على مكبرات صوت ممتازة متعددة الاتجاهات مدمجة في هيكلها، وأصبحت أول نظارة ذكية تدعم جودة الصوت العالي الدقة Hi-Res، كما حصلت على شهادة TÜVRheinla للحفاظ على العين وتقليل الإجهاد، فضلا عن إمكانية تزويدها بعدسات خاصة لمن يعانون من مشكلات ضعف البصر.

وستطرح هذه النظارة بسعر 529 دولارا، ويمكن طلبها حاليا عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لـ ZTE .

المصدر: 3dnews