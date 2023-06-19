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Vivo تطلق هاتفا بقدرات تصوير ممتازة وسرعة شحن فائقة

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Vivo تطلق هاتفا بقدرات تصوير ممتازة وسرعة شحن فائقة
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تستعد Vivo لإطلاق هاتف جديد زودته بكاميرات ممتازة وبطارية سريعة الشحن.

وتبعا لأحدث التسريبات، فإن هاتف Vivo iQOO Neo 7 Pro سيزود ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا، كما يمكن لهذا لشاحن ملء 50% من سعة البطارية في غضون 8 دقائق فقط.

وسيتميز هذا الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل الكاميرا الأساسية التي ستأتي بدقة (50+8+2) ميغا بيكسل، فضلا عن أنها مزودة بعدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، كما سيتوفر على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

ويأتي iQOO Neo 7 Pro بهيكل مقاوم للماء والغبار، تقدر أبعاده بـ (164.8/76.9/8.5) ملم، ويبلغ وزنه 197 غ.

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أما شاشته فتأتي من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، وبدقة عرض (2400/1080) بيكسل وتردد 120 هيرتزا، في حين يصل معدل سطوعها الأعظمي إلى 1500 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، بالإضافة إلى ذواكر وصول عشوائي 8 و12 جيغابايت وذواكر داخلية 128/256 جيغابايت.

ودعمت Vivo  منتجها الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، فضلا عن ماسح لبصمات الأصابع وتقنيات "بلوتوث 5.3" للاقتران السريع بالهواتف والأجهزة الأخرى.

المصدر: ixbit

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