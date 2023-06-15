هاتف أندرويد مصفّح مع كاميرات رؤية ليلية يغزو الأسواق العالمية قريبا (فيديو)

كشفت Doogee عن هاتفها الجديد الذي زودته بمواصقات ممتازة وهيكل متين جدا وكاميرات، تمكنه من التصوير في الظلام بدقة عالية.

ومن أكثر الأشياء المميزة في الهاتف الجديد هو كاميرته الأساسية التي حصلت على عدسة تصوير ليلي بدقة 24 ميغابيكسل، وعدستين بدقة (64+8) ميغابيكسل، الأمر الذي يجعله قادرا على التصوير بشكل ممتاز في الليل والنهار، فضلا عن الكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 24 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على هيكل مصفح مضاد للصدمات والخدوش، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (170.5/81.2/14) ملم، وزنه 296 غ.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 12، ومعالج Mediatek MT6833 Dimensity 700، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: 4pda