Tecno تتألق من جديد بهاتف أندرويد أنيق ومتطور

من بين أبرز الهواتف الذكية التي ظهرت مؤخرا يأتي هاتف Camon 20 Pro 5G الذي صممته Tecno ليكون أنيقا وذا مواصفات عالية، وسعر منافس.

ويتميز الهاتف الجديد بتصميم مميز وخصوصا تصميم واجهته الخلفية وإطار الكاميرات المثبت عليها، وجاء بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (162.7/75.9/7.8) ملم.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوثة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات HIOS 13، ومعالج Mediatek Dimensity 8050، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية حصلت على 3 عدسات بدقة (64+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

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وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit