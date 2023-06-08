"واتس آب" يُطلق تحديثا سيغير الطريقة التي ترسل بها الصور إلى أصدقائك!

سواء كان ذلك بعد حفل زفاف جميل أو ليلة صاخبة، غالبا ما تريد إرسال صور لأصدقائك عبر "واتس آب".

لحسن الحظ، قد تصبح أيام الالتقاء مع AirDrop قريبا شيئا من الماضي.

فيقوم "واتس آب" باختبار القدرة على إرسال صور عالية الدقة عبر النظام الأساسي، وفقا لـ WABetaInfo.

وأوضح WABetaInfo: "تعمل هذه الميزة بالتأكيد على تحسين تجربة المستخدم أثناء إرسال الصور، ويتم طرحها لبعض مختبري الإصدارات التجريبية!".

واكتشف WABetaInfo الميزة الجديدة في أحدث الإصدارات التجريبية من "واتس آب" لنظامي iOS "أندرويد"- iOS 23.11.0.76 و"أندرويد" 2.23.12.13 على التوالي.

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وبشكل افتراضي، يقلل "واتس آب" حاليا من جودة الصور التي ترسلها بنسبة 70%.

وفي حين أن هذا يضمن مشاركة أسرع للبيانات، إلا أنه قد يكون مزعجا بشكل لا يصدق، خاصة إذا كنت تخطط لمشاركة الصور على منصات أخرى، مثل "إنستغرام".

ومع ذلك، فإن الإصدارات التجريبية من "واتس آب" لديها خيار لضبط جودة الصورة عند إرسال الصور.

وشارك WABetaInfo لقطة شاشة للميزة، وقال: "كما ترى في لقطة الشاشة، من الممكن اختيار جودة أفضل عند إرسال الصور، ولا يظهر الخيار إلا عند تحديد صورة كبيرة الحجم".

وأوضح WABetaInfo: "لاحظ أن هذا لا يعني أنه يمكنك إرسال الصور بجودتها الأصلية لأن هذا الخيار يحافظ على أبعاد الصورة، ولكن ضغط الضوء لا يزال مطبقا على الصورة".

وليس من الواضح متى سيتم طرح خيار الصور العالية الدقة الجديد لجميع المستخدمين.

المصدر: ديلي ميل