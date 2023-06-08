ميزة جديدة في "آيفون" تخلصك من "كابوس" الاستماع للرسائل الصوتية الطويلة!

يوجد لدى معظمنا ذلك الصديق الذي يصر على إغراق الهاتف بملاحظات صوتية مدتها ثلاث دقائق أو ربما أكثر.

لكن أيام البحث عن سماعات الرأس للاستماع إلى هذه الرسائل الطويلة ستصبح قريبا شيئا من الماضي، وذلك بفضل تحديث "آيفون" القادم من آبل.

أكدت آبل ميزة جديدة في تحديث iOS 17 ستقوم تلقائيا بنسخ الملاحظات الصوتية ورسائل البريد الصوتي.

وكشف عملاق التكنولوجيا عن الميزة في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) لهذا العام وقال إنه سيكون متاحا في iOS 17، وسيتم طرحه على أجهزة "آيفون" في سبتمبر.

وتعمل الميزة الجديدة تلقائيا على تحويل الرسائل الصوتية الواردة إلى رسائل نصية أثناء نطقها من قبل المرسل.

وقال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل، إن ميزات iOS الجديدة ستجعل "آيفون" أكثر شخصية وبديهية من خلال النظر بعمق في الميزات التي نعتمد عليها جميعا كل يوم.

ويمكن أن يكون البريد الصوتي المباشر خبرا رائعا لمن ليس لديهم الوقت، حيث يتيح لك النسخ المباشر قراءة الرسائل الواردة دون تشتيت الانتباه عن التقاط الهاتف.

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وقد يكون هذا أيضا مساعدة كبيرة للمستخدمين الذين قد يكونون قلقين بشأن الرد على المكالمات من رقم غير معروف، حيث يتيح التحديث للمستخدمين قبول المكالمة بعد قراءة الرسالة الصوتية.

ويوضح إعلان فيديو تم تشغيله في WWDC: "تأتي مكالمة من رقم غير معروف، من الصعب معرفة ما إذا كان هو الرقم الذي تريد الرد عليه".

الآن، عندما يتصل بك شخص ما ويترك رسالة، سترى نسخة حية في الوقت الفعلي أثناء حديثه. إذا كان هناك شيء تريد معالجته على الفور، فقم بالرد على المكالمة والتحدث معهم في الحال. ولمزيد من الأمان ضد المحتالين والبريد العشوائي، تقول آبل أيضا إن المكالمات التي تم تحديدها على أنها بريد عشوائي لن تظهر حتى على البريد الصوتي المباشر، وبدلا من ذلك سيتم رفضها على الفور.

وبالمثل، في حين قد يكون لدى البعض مخاوف بشأن تخزين آبل لنصوص محادثاتهم الخاصة، تصر الشركة على أن نسخ البريد الصوتي المباشر سيتم التعامل معه "على الجهاز" وسيظل "خاصا تماما".

وأصبح هذا ممكنا من خلال محرك آبل العصبي؛ نوع متخصص من الشرائح يسمى "معالج التعلم العميق" المخصص خصيصا للذكاء الاصطناعي.

وأدرجت آبل شرائح Neural Engine في جميع أجهزة "آيفون" منذ "آيفون X"، وهي توفر القوة الحاسوبية وراء Memoji وFace ID والبريد الصوتي المباشر الذي تم الكشف عنه حديثا.

وبينما سيتعين على مستخدمي "آيفون" الانتظار شهورا للحصول على الميزة، لجأ الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حماسهم، ووصف البعض التحديث بأنه "حلم كل انطوائي".

المصدر: ديلي ميل