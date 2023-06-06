"إعداد حيوي" يجب عليك التحقق منه عند شراء "آيفون" مستعمل!

يمكن أن يكون البحث عن أحدث أجهزة "آيفون" مشروعا مكلفا - ولكن قد لا يكون اختيار هاتف محمول مستعمل هو الخطوة الذكية لتوفير التكلفة الباهظة.

يعد البحث عن علامات التآكل والتلف الواضحة، خطوة أولى جيدة عند فحص أي نموذج مستخدم محتمل، ولكن هناك ميزة حيوية سيكون من الحكمة على المستخدمين التحقق منها أيضا.

على الرغم من أن المظهر الخارجي لجهاز "آيفون" الجديد الخاص بك قد يبدو جيدا، إلا أن هذا الإعداد سيساعدك على التأكد من أن كل شيء في الداخل يعمل بشكل جيد أيضا.

تتضمن جميع أجهزة "آيفون" التي تم تحديثها بعد iOS15.2 إعدادا مدمجا، سيخبرك عما إذا كان يحتوي على قطع غيار أصلية.

فإذا كان قد تم العبث بجهاز "آيفون" الذي تستخدمه أو كان به أي قطع غيار، فستعلمك هذه الميزة به.

كيفية التحقق مما إذا كان جهاز "آيفون" يحتوي على قطع غيار أصلية

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للتحقق من أن جميع الأجزاء تعمل بشكل صحيح، انتقل إلى تطبيق الإعدادات، وانتقل لأسفل إلى عام وانقر فوق حول.

وإذا كانت هناك أي أجزاء لا يتعرف عليها "آيفون"، فستظهر رسالة "جزء غير معروف" ضمن علامة التبويب "سجل الأجزاء والخدمة".

وستخبرك الرسالة إذا كانت أي أجزاء لا تعمل بشكل صحيح وتحدد ماهيتها.

ويمكنك النقر فوق الرسالة للعثور على مزيد من التفاصيل.

ما هي الوظائف التي يمكنني التحقق منها؟

ستعمل هذه الميزة فقط للتحقق من وظائف معينة اعتمادا على نموذج "آيفون" الذي لديك.

بالنسبة إلى "آيفون XR" وXS وXS Max والإصدارات الأحدث، يمكنك التحقق من استبدال البطارية. وستسمح لك طرازات "آيفون 11" بفحص البطارية والعرض، وبالنسبة لأجهزة "آيفون 12" و13 و14 يمكنك التحقق من النظام الخلفي والكاميرات الأمامية والخلفية والبطارية والشاشة.

وإذا تم استبدال جزء بجزء غير أصلي، فقد لا يعمل بشكل صحيح.

وقالت آبل في بيان لها: "زيارة موفر إصلاح محترف مع فنيين معتمدين يستخدمون قطع غيار أصلية من آبل هي الطريقة الأكثر أمانا والأكثر موثوقية للحصول على الإصلاح".

المصدر: ديلي ميل