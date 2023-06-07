آبل تكشف عن أقوى حواسبها!

كشفت آبل خلال مؤتمر WWDC 2023 عن حاسبين جديدين سيوفران أداء جبارا للمصميمن ومحبي الكمبيوترات المكتبية العالية الأداء.

وخلال المؤتمر كشفت آبل عن حاسب Mac Pro بنسخته الجديدة، والذي جهّز بشريحة M2 Ultra الجديدة أيضا، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هذا الحاسب يوفر أداء أسرع بثلاث مرات مقارنة بحواسب Mac السابقة التي جهزت بمعالجات Intel.

وأشارت آبل إلى أن الحاسب المذكور يكمل انتقال أجهزة Mac إلى إمكانيات شريحة Apple silicon مع بقية أنظمة آبل الاحترافية، ويعد أحدى أقوى المتجات الاحترافية التي قدمتها للمستخدمين حتى الآن.

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وكشفت آبل أيضا عن جهاز Mac Studio الذي يجمع ما بين الحجم المناسب والاداء العالي جدا، إذ يعتبر هذا الجهاز أسرع من حيث الأداء بثلاث مرات مقارنة بجهاز Mac Studio السابق المزود بشريحة M1 Ultra، وأسرع بست مرات مقارنة بجهاز iMac بمقاس 27 بوصة، والمزود بمعالج Intel.

ويحوي جهاز Mac Pro الآن على أقوى وحدة معالجة مركزية مع 24 نواة من آبل، ووحدة لمعالجة الرسومات بـ 76 نواة، فضلا عن ذواكر SSD التي توفر له سرعة كبيرة في التعامل مع البيانات وتخزينها وتحميلها.

المصدر: 3dnews