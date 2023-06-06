تعرف على إحدى أبرز السماعات اللاسلكية الصغيرة حاليا

من بين أبز سماعات البلوتوث الصغيرة التي ظهرت مؤخرا جاءت سماعات Tozo Golden X1 التي تميزت بالشكل الأنيق والأداء المميز.

وحصلت سماعات Tozo Golden X1 على تصميم أنيق وهيكل خارجي مزين بعلامة Tozo باللون الذهبي، وصممت كل سماعة صغيرة فيها لتكون مريحة وثابتة في الأذن في آن معا.

وتأتي كل سماعة صغيرة من هذه السماعات بوزن 5 غرامات فقط، كما جهّزت بحافظة بلاستيكية صغيرة بوزن 43 غ، وحصلت هذه الحافظة على منفذ USB-C للشحن، ووضعت بداخلها مؤشرات LED رقمية لتبين للمستخدم مقدار شحن البطارية.

وحصلت هذه السماعات على بطاريات داخلية تكفيها لتعمل 8 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة، ودعمت حافظتها ببطارية إضافية تكفي لـ 32 ساعة أخرى من العمل، كما حصلت السماعات على تقنيات Bluetooth 5.3 لاقتران السريع بالهواتف والأجهزة الإلكترونية، ودعمت بتقنيات عزل الضوضاء الخارجية، وحصلت على دعم لبرامج الترميز AAC وSBC وLDAC، وصممت لتتوافق مع الأجهزة العاملة بنظامي Android و iOS.

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وتوفر Golden X1 دعما لترددات الأصوات يضاهي ذلك الموجود في أفضل سماعات البلوثوث الحالية، كما حصلت على تقنيات للتحكم بالموسيقى في الهاتف عن بعد، أما سعرها في الأسواق العالمية فنحو 150 يورو.

المصدر: ixbit