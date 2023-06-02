هاتف Galaxy جديد بسعر منافس من سامسونغ

يحظى Galaxy f14 price الجديد من سامسونغ برواج كبير حاليا لما حصل عليه من مواصفات جيدة وعملية بالنسبة لسعره المنافس.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (166.8/77.2/9.4) ملم، وزنه 206غ.

أما شاشته فأتت PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات One UI Core 5.1، ومعالج Exynos 1330، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل إشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا، أما أسعاره فتبدأ من 160 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit