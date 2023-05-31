Honor تتحدى سامسونغ بهاتف مزود بكاميرا دقتها 200 ميغابيكسل!

كشفت Honor عن هاتفها الجديد الذي حصل على تقنيات شحن فائقة وكاميرا تتحدى أفضل كاميرات الهواتف الموجودة حاليا.

ومن الأشياء المميزة في هاتف Honor 90 Pro كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات بدقة (200+32+12) ميغابيكسل، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163.8/74.9/8.1) ملم، وزنه 192غ، وزوّد بشاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2700/1224) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 1600 شمعة/م.

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ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 13 مع واجهات MagicOS 7.1، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 90 واطا.

المصدر: ixbit