هاتف أندرويد بمواصفات منافسة يكتسح الأسواق العالمية

كشفت Vivo عن هاتفها الجديد الذي ستطرحه بمواصفات وأسعار تنافس أفضل هواتف أندرويد الحالية.

ويأتي هاتف iQOO Neo8 Pro بهيكل أنيق التصميم مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164.7/77/8.5) ملم، وزنه 192 غ.

وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هرتزا، ومعدل سطوعها 453 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات Funtouch 13 وOriginOS 3، ومعالج +Mediatek Dimensity 9200 المتطور، ومعالج رسوميات Immortalis-G715 MC11، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا.

المصدر: ixbit