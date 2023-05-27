Xiaomi تكشف عن هاتفها الجديد وتقنياته الفائقة

أزاحت Xiaomi الستار عن هاتف جديد زودته بتقنيات ممتازة وكاميرات تتحدى أفضل كاميرات الهواتف الذكية الحديثة.

ويأتي هاتف Xiaomi Civi 3 الجديد بهيكل أنيق التصميم محمي بإطار من الألومينيوم وزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (158.7/71.7/7.6) ملم، وزنه 174غ.

أما شاشته فأت من نوع AMOLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1500 شمعة/م ، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.

ويعمل هذا الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Mediatek Dimensity 8200 Ultra المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC6، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية مزدوجة بدقة (32+32) ميغابيكسل.

إقرأ المزيد

وزودته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات للتحكم بالإلكترونيات عن بعد عبر الأشعة ما تحت الحمراء، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

المصدر: 3dnews