هاتف جديد من Infinix ينافس أفضل هواتف أندرويد
كشفت Infinix عن هاتف جديد صممته ليتحدى أفضل هواتف أندرويد الجديدة من حيث السعر والمواصفات.
ويأتي هاتف infinix note 30 pro الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (168.5/76.5/8.5) ملم، وزنه 205 غ.
أما شاشته فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 388 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات XOS 13، ومعالج Mediatek MT8781 Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
ودعم بكاميرا أساسية بدقة (108+2) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
وزود بمكبرات صوت ممتازة من JBL، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.
المصدر: ixbit