اختراق بسيط على "آيفون" يمكن أن يوفر لك الوقت والمال!

يعاني معظمنا من وجود الكثير من الصور التي تشغل كل مساحة التخزين على الهاتف. وتعد مهمة الاضطرار إلى حذف جميع اللقطات الفردية التي لا تحتاج إليها بعد الآن مهمة مزعجة للغاية.

لكن مستخدمي "آيفون" أدركوا أن هناك اختراقا بسيطا حقا يمكن أن يوفر لك الوقت والمال على مساحة تخزين إضافية على iCloud.

ولا يعرف الكثير من مستخدمي "آيفون" أنهم قادرون على محو الصور المكررة بسرعة.

قد يعني وجود عدد كبير جدا من الصور على جهاز آبل الخاص بك في بعض الأحيان أنك ستحتاج إلى شراء مساحة تخزين إضافية على iCloud على حسابك لمواكبة كل ذلك.

وبالنسبة للعديد من الأشخاص، تعد هذه تكلفة إضافية لا يريدون الحصول عليها.

لتجنب ذلك، قد يحاول المستخدمون حذف مئات الصور غير المرغوب فيها التي قاموا بتخزينها على أجهزتهم، لكن هذا يستغرق وقتا طويلا.

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وتمتلك آبل إحدى الأدوات المفيدة جدا: تطبيق الصور - وهي تزيل الصور المكررة.

يكتشف هذا تلقائيا اللقطات التي ربما تكون قد حفظتها أكثر من مرة، ويسمح لك بإزالتها على الفور.

كيفية إزالة صور "آيفون" المكررة:

للعثور على هذا، ما عليك سوى فتح تطبيق الصور.

ثم انتقل إلى قسم الألبومات، وانتقل لأسفل حتى ترى التكرارات في الأسفل. وستجد أربعة أقسام تحت جزء المرافق.

انقر فوق مجلد خاص يسمى Duplicates، حيث ستتمكن من عرض جميع الصور المزدوجة التي قمت بتخزينها على جهازك.

يمكنك مراجعة كل واحدة والنقر فوق دمج لمسح أي صور أو مقاطع فيديو مكررة.

ومن الممكن أيضا الدمج المجمع عن طريق النقر على تحديد في الأعلى، ثم تحديد الكل، ثم دمج. وبمجرد مسح جميع التكرارات، سيختفي المجلد.

من المهم ملاحظة أنه من أجل القيام بهذه الحيلة، ستحتاج على الأقل إلى تثبيت iOS 16.

وإذا لم يكن لديك iOS 16، فلن تتمكن من الوصول إلى هذه الميزة.

المصدر: ديلي ميل