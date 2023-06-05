تحذير لمستخدمي "واتس آب".. إرسال هذا الرابط سيؤدي إلى تعطيل التطبيق!

حذّر مستخدمو "واتس آب" من إرسال رابط يؤدي إلى تعطل التطبيق وإجبار المستخدمين على الاستمرار في إعادة التشغيل.

عادة ما ينقل عنوان URL المخالف - wa.me/settings - المستخدمين إلى صفحة إعدادات "واتس آب".

ولكن عندما يتم إرسال عنوان URL في دردشة فردية أو جماعية، فإنه سيعطل "واتس آب" ويجبر المستخدمين على إعادة فتح التطبيق - ودون وضوح السبب.

وعند إعادة تشغيل التطبيق، يبدو أنه يعمل بشكل طبيعي مرة أخرى، ما لم يحاول المستخدمون فتح الدردشة التي تحتوي على الرابط.

ويبدو أن الخطأ المزعج يمثل مشكلة لهواتف "أندرويد" فقط، فيما تطبيقات iOS وتطبيقات سطح المكتب لا تتأثر.

لذلك قد يضطر أي من مستخدمي "أندرويد" الذين يواجهون ذلك إلى استخدام إصدار سطح المكتب من "واتس آب" لحذف الرسالة التي تحتوي على عنوان URL.

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وتنزيل "واتس آب" لسطح المكتب متاح بسهولة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows ومتاح أيضا ربطه بحساب باستخدام رمز QR وهاتف ذكي.

بدلا من ذلك، يمكن للمتضررين أن يطلبوا من شريكهم أو شركائهم في الدردشة حذف الرسالة، على الرغم من أنهم قد لا يتمكنون من القيام بذلك إلا إذا كانوا لا يستخدمون "واتس آب" على "أندرويد".

ورصد مستخدم "تويتر" الخطأ المسمى بـ "حلقة التعطل" وأبلغ عنه مؤسسة Android Authority.

وقال @pandyaMayur11 في تغريدة: "لا ترسل هذه الرسالة إلى أي شخص يدردش وإلا فإن"واتس آب" سيتعطل (حدث فقط في "أندرويد"). وإذا أرسلته بالفعل أكثر من مرة، فاستخدم "واتس آب" على الويب أو تطبيق سطح المكتب لحذف هذا".

ويأتي ذلك في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن "واتس آب" قد يطور القدرة على إعداد اسم مستخدم "واتس آب"، ما قد يتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى أشخاص بدون رقم هاتف.

ووفقا لموقع التسريب WABetaInfo، فإن الميزة هي قيد التطوير حاليا وستتوفر في التحديث المستقبلي للتطبيق.

المصدر: ديلي ميل