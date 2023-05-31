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"واتس آب" يختبر ميزة جديدة تهم الكثيرين

العالم الرقمي و Social media

Legion-Media
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أعلن موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدأوا باختبار ميزة جديدة قد تكون مفيدة للكثيرين من مستخدمي التطبيق.

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن "واتس آب" بدأ باختبار ميزة جديدة تدعى "أرشيف الحالات" أو Status Archive مع المشتركين بخدمات WhatsApp Business عبر أجهزة أندرويد، وفي حال نجاحها ستطرح لباقي مستخدمي التطبيق.

وبواسطة الميزة الجديدة يمكن لمستخدم "واتس آب" حفظ الحالات التي كان قد نشرها سابقا على التطبيق ليعيد نشرها لاحقا، وتظهر الصور التي نشرها WABetaInfo أن المستخدمين الذين فعلوا هذه الميزة كان بإمكانهم حفظ وأرشفة الحالات التي نشروها حتى بعد 24 ساعة من نشرها.

wabetainfo.com
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سيتم حفظ الحالات في سجل خاص يمكن للمستخدم وحده رؤية محتوياته وإدارتها، وسيخزن السجل الحالات التي تم نشرها لمدة تصل إلى 30 يوما.

ويعتقد الخبراء أن هذه الميزة ستكون مهمة لأصحاب الشركات أو منظمي المؤتمرات، إذ يمكنهم عرض الحالات التي تخص أعمالهم أكثر من مرة.

المصدر: 3dnews

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