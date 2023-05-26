سامسونغ تكشف عن جيلها الجديد من الشاشات الذكية

كشفت سامسونغ عن جيل جديد من الشاشات الذكية المتعددة الاستخدامات والتي تعمل مع ميزات أجهزة التلفاز الحديثة.

وأشارت سامسونغ في منشور لها إلى أن سلسلة شاشات Smart Monitor M الجديدة تضم عدة نماذج بمقاسات وتقنيات مختلفة.

ومن أبرز الطرازات التي تطرحها سامسونغ من هذه الشاشات هي شاشة M5 التي تأتي بمقاس 27 و32 بوصة، وكذلم شاشات M7 و M8 التي ستطرح بمقاس 32 بوصة.

وتتميز شاشات M7 وM8 بهيكل نحيف بسماكة 11.4 ملم تقريبا، فضلا عن حصولها على حامل متحك يمكن من إمالتها بزاوية 90 درجة لتعمل بكسل عمودي.

وتأتي شاشات M8 بدقة (3840/2160) بيكسل، ومعدل سطوع يعادل 400 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR 10، وتطرح بألوان أساسية هي الأبيض والأخضر والأزرق والوردي.

أما شاشات M7 فتأتي بدقة (3840/2160) بيكسل، ومعدل سطوع 300 شمعة/م، وشاشات M5 جاءت بدقة (1920/1080) بيكسل.

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وتحتوي جميع شاشات سامسونغ الجديدة على مساعدات Bixby و Amazon Alexa الصوتية للتحكم بها عن بعد، وميزات My Contents, Multi View للتعامل مع تقنيات Microsoft 365 والمتصفحات الإلكترونية، ويمكن وصل هذه الشاشات بأجهزة آبل الذكية لعرض الصور عليها، ووصلها مع مختلف أنواع الملحقات الخارجية مثل لوحات المفاتيح وغيرها.

المصدر: ixbit