Amazon تعلن عن أقوى حواسبها اللوحية

أعلنت Amazon عن بدء مبيعات حاسب Fire Max 11 اللوحي الذي طوّر لينافس حواسب سامسونغ وهواوي.

وحصل الحاسب الجديد على هيكل أنيق ومتين، وجهّز بشاشة بمقاس 11 بوصة، ودقة عرضها (2000/1200) بيكسل.

ويضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج MediaTek-MTK8188J الثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

والمميز في هذا الحاسب بطاريته الداخلية التي تكفيه ليعمل 14 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة، فضلا عن حصوله على كاميرتين بدقة 8 ميغابيكسل.

وجهزته Amazon بتقنيات للاتصال بشبكات الإنترنت السريعة Wi-Fi 6 ، وتقنيات Bluetooth 5.3 ليقترن مع مختلف الإلكترونيات وينقل البيانات من وإلى تلك الأجهزة بسرعة، فضلا عن حصوله على مكبرات صوت ممتازة تعمل مع تقنيات Dolby Atmos.

ويمكن شراء هذا الحاسب بأسعار تبدأ من 229 دولارا، كما يمكن الحصول على ملحقات إضافية له كلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي يمكن من خلاله التحكم بالشاشة والرسم والكتابة عليها.

المصدر: ixbit