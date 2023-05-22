"وداعا للأخطاء المحرجة".. "واتس آب" يقدم ميزة جديدة لرسائلك!

قد نقع جميعنا في فخ إرسال رسالة سريعة على "واتس آب"، لنكتشف أنها مليئة بالأخطاء المطبعية.

وبهذا الصدد، أطلق تطبيق المراسلة المملوك لـ Meta زر تحرير، حيث قال "واتس آب" في منشور مدونة: "في اللحظات التي ترتكب فيها خطأ، أو ببساطة تغير رأيك، يمكنك الآن تعديل رسائلك المرسلة".

ومع ذلك، هناك مشكلة كبيرة - يمكنك فقط تعديل رسالتك حتى 15 دقيقة بعد إرسالها.

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وقال "واتس آب": "من تصحيح خطأ إملائي بسيط إلى إضافة سياق إضافي إلى الرسالة، يسعدنا أن نمنحك مزيدا من التحكم في محادثاتك".

ولاستخدام الأداة الجديدة، ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على الرسالة المرسلة واختيار "تحرير" من القائمة.

وسيتم عرض الرسائل المعدلة بجانبها "تم تحريرها"، لذلك سيكون أصدقاؤك على دراية بالتصحيح، على الرغم من أنهم لن يتمكنوا من رؤية محفوظات التحرير.

وأضاف "واتس آب": "كما هو الحال مع جميع الرسائل الشخصية والوسائط والمكالمات، فإن رسائلك والتعديلات التي تجريها محمية بالتشفير من طرف إلى طرف".

ونشر مؤسس Meta، مارك زوكربيرغ، أيضا عن الميزة الجديدة، حيث كتب على صفحته على "فيسبوك": "يمكنك الآن تعديل رسائل "واتس آب" الخاصة بك حتى 15 دقيقة بعد إرسالها!".

المصدر: ديلي ميل