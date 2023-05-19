غوغل تحذر المستخدمين من "شرط واحد" يجعلها تحذف حساباتهم

أعلنت "غوغل" عن خطط لحذف الحسابات غير النشطة وجميع محتوياتها إذا لم يقم أصحابها بتسجيل الدخول إليها خلال عامين.

ويتضمن ذلك كل شيء مخزن في البريد الإلكتروني Gmail وبرنامج إنشاء وتحرير الملفات عبر الإنترنت "غوغل دوكس" ( Docs) وخدمة التخزين السحابي Drive وخدمة اتصال الفيديو Meet والتقويم Calendar وصور غوغل Google Photos.

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وتقوم عملاق التكنولوجيا بتحديث سياستها بشأن الحسابات غير النشطة من أجل تحسين الأمان.

لذلك، إذا كان لديك حساب "غوغل" احتياطي قد نسيته، فقد يكون الآن فكرة جيدة لتسجيل الدخول إذا كنت لا تريد أن تفقد البيانات أو الصور المهمة.

وقالت روث كريشيلي، نائب رئيس إدارة المنتجات في "غوغل": "إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه. وهذا لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة غالبا ما تعتمد على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها التي ربما تكون تعرضت للاختراق، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية لها، وتتلقى عددا أقل من فحوصات الأمان من قبل المستخدم".

وتقل احتمالية إنشاء الحسابات المتروكة 10 مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإعداد التحقق بخطوتين، ما يجعلها عرضة للخطر.

وبمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه لأي شيء من سرقة الهوية إلى ناقل للمحتوى غير المرغوب فيه أو الضار مثل البريد العشوائي.

وستسري السياسة فقط على حسابات "غوغل" الشخصية ولن تؤثر على حسابات المؤسسات مثل المدارس أو الأنشطة التجارية.

ومن المفترض أيضا أن يحد هذا التحديث من مقدار الوقت الذي تحتفظ فيه "غوغل" بمعلوماتك الشخصية غير المستخدمة.

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وأكدت الشركة أنه سيتم طرح الميزة "ببطء وحذر" مع إعطاء المستخدمين الكثير من الإشعارات قبل حذف حساباتهم.

وبينما تدخل السياسة حيز التنفيذ هذا الأسبوع، فإنها لن تؤثر على الفور على المستخدمين الذين لديهم حساب غير نشط. وأقرب وقت سيبدأون فيه حذف الحسابات هو ديسمبر 2023.

وقالت كريشيلي: "سنتخذ نهجا مرحليا، بدءا من الحسابات التي تم إنشاؤها ولم تُستخدم مرة أخرى مطلقا. وقبل حذف حساب، سنرسل عدة إشعارات على مدار الأشهر السابقة للحذف، إلى كل من عنوان البريد الإلكتروني للحساب والبريد الإلكتروني المخصص للطوارئ".

ماذا عن حسابات المستخدمين المتوفين؟

أكدت "غوغل" أن التحديث سينطبق على الحسابات غير المطالب بها للمستخدمين المتوفين أيضا.

ويمتلك عملاق التكنولوجيا خيار السماح لأفراد الأسرة المباشرين والممثلين عنهم بإغلاق حساب شخص متوفى. وفي ظروف معينة، يمكن أيضا مشاركة محتوى من حساب المستخدم المتوفى معهم.

وكإجراء وقائي، يمكنك استخدام "مدير الحساب غير النشط" (Inactive Account Manager) من "غوغل" لتحديد ما يحدث لحسابك وبياناتك عندما يكون غير نشط لمدة تصل إلى 18 شهرا.

ولإعداده، انتقل إلى صفحة your Inactive Account Manager page وانقر فوق ابدأ (Start).

المصدر: مترو