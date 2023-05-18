بافل دوروف ينفي تقارير عن ثغرة أمنية على "تلغرام"

نفى بافل دوروف تقارير عن اكتشاف ثغرة أمنية في مسنجر "تلغرام" على أجهزة كمبيوتر من تصنيع شركة Apple .

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وقال بافل دوروف، أحد مؤسسي تطبيق المراسلة هذا، إن تطبيق "تلغرام مسنجر" لم يؤكد وجود ثغرات فيه على أجهزة الكمبيوتر macOS من تصنيع شركة Apple.

وأضاف بافل دوروف في مدونته على "تلغرام": "زعمت الصحف الروسية أن "تلغرام" أكّد وجود ثغرة في التطبيق على أجهزة الكمبيوتر من Apple. وهذا خطأ. وعلى عكس ذلك، أوضحنا في رسالتنا أنه لا توجد ثغرة أمنية."

وأوضح دوروف أنه كان يمكن للهاكرز التحكم في الكاميرا وميكروفون الكمبيوتر عن طريق المسنجر إذا كانت لديهم بالفعل فرصة للوصول إلى جهاز الكمبيوتر هذا أو ذاك.

مع ذلك، "إذا تم اختراق الكمبيوتر بالفعل، فإن الوصول إلى الميكروفون عبر "تلغرام" هو أقل مشكلة يجب القلق بشأنها".

يذكر أنه ظهرت في وقت سابق في حساب "تلغرام" على "تويتر" رسالة مفادها أن ثغرة Telegram لا تظهر إلا عند استخدام تطبيق macOS الذي تم تنزيله من App Store وإصابته برامج ضارة.

المصدر: iphones.ru