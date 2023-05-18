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كيف ترى من يتطفل عليك على "فيسبوك"؟!

العالم الرقمي و Social media

كيف ترى من يتطفل عليك على
Gettyimages.ru Carl Court / Staff
فيسبوك
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من المحتمل أن تصبح "المطاردة" على "فيسبوك" أكثر إحراجا، بعد حدوث خلل في الشبكة الاجتماعية.

أرسل الخطأ طلبات صداقة تلقائية إلى أي ملفات شخصية شاهدها الأشخاص، تاركا المستخدمين يتدافعون لإلغائها في أسرع وقت ممكن.

فكيف ترى من يتطفل على ملفك الشخصي؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

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أوضح متحدث باسم Meta القضية لموقع The Daily Beast.

وقال المتحدث: "أصلحنا خطأ متعلقا بتحديث حديث للتطبيق تسبب في إرسال بعض طلبات لأصدقاء على "فيسبوك" عن طريق الخطأ. أوقفنا حدوث ذلك ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر".

لمعرفة من كان يتطفل على صفحة ملفك الشخصي، ما عليك سوى التوجه إلى facebook.com/friends.

وسترى هنا قائمة بالطلبات - بما في ذلك الطلبات التي أرسلها أشخاص تطفلوا على ملفك الشخصي بطريق الخطأ.

لكن بدءا من هنا، يمكنك أيضا معرفة الملفات الشخصية التي أرسلت إليها طلبات عن طريق الخطأ.

انقر فوق "طلبات الصداقة" في علامة التبويب اليمنى متبوعة بـ "عرض طلبات الإرسال" لمراجعة الطلبات المعلقة.

وتميل الثغرات الغريبة في منصات الوسائط الاجتماعية إلى الحدوث عندما يقوم المهندسون بإدخال تغييرات أو إجراء تعديلات على تجربة المستخدم.

المصدر: ديلي ميل

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