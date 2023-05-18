غوغل تحذف الحسابات الإلكترونية لبعض مستخدميها على الإنترنت!

أعلنت غوغل أنها ستبدأ العام الجاري بحملة لحذف الحسابات الإلكترونية "غير النشطة" التابعة لبعض مستخدميها.

وجاء في مدونة نشرتها غوغل على مواقعها الرسمية على الإنرتنت "نعمل على تحديث سياستنا التي تتعلق بنشاط حسابات غوغل الإلكترونية المرتبطة بجميع منتجاتنا، بدءا من نهاية العام الجاري سنقوم بحذف بعض الحسابات الإلكترونية ومحتوياتها في حال لم تكن هذه الحسابات نشطة أو تم تسجيل الدخول إليها مرة واحدة خلال عامين على الأقل".

وحول الموضوع قالت نائب رئيس إدارة المنتجات في غوغل، روث كريشيلي: "اعتبارا من ديسمبر القادم ستبدأ غوغل بحذف الحسابات الإلكترونية المذكورة ومحتوياتها لدواع أمنية ولمنع اختراق بيانات تلك الحسابات".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غوغل ستقوم بحذف الحسابات الإلكترونية غير النشطة وبياناتها من خدمات Gmail و Docs وDrive وMeet وCalendar، وكذلك من خدمات يوتيوب و Google Photos.

وستطبق السياسة الجديدة لغوغل على الحسابات الإلكترونية الشخصية فقط وليس على الحسابات الخاصة بالشركات والمؤسسات.

المصدر: فيستي